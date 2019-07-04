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Очевидцы: на Парашютной до сих пор стоит вода

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Автомобили вынуждены "проплывать" по данной улице.

Третий день подряд в Петербурге идут дожди и дует сильный ветер. Накануне ливни обрушились на город с такой силой, что затопило улицы. Петербуржцы жалуются, что сильный дождь был 3 июля, а утром 4 июля машины по-прежнему плывут по Парашютной улице. Видео с Piter.TV поделились очевидцы. 

Вечером 3 июля в городе творился настоящий ужас. Под водой оказались ЗСД, переход на  железнодорожной платформе проспекта Славы. В Ленинградской области к дождю прибавился град. 

Однако, некоторые жители Северной столицы обрадовались такому дождю. Петербуржец, воспользовавшись моментом, прокатился на вейкборде по затонувшему городу.

Видео: Piter.TV

 

Теги: дожди в петербурге, парашютная улица, потоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Ильинский Антон
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