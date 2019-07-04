Очевидцы: на Парашютной до сих пор стоит вода

Третий день подряд в Петербурге идут дожди и дует сильный ветер. Накануне ливни обрушились на город с такой силой, что затопило улицы. Петербуржцы жалуются, что сильный дождь был 3 июля, а утром 4 июля машины по-прежнему плывут по Парашютной улице. Видео с Piter.TV поделились очевидцы.
Вечером 3 июля в городе творился настоящий ужас. Под водой оказались ЗСД, переход на железнодорожной платформе проспекта Славы. В Ленинградской области к дождю прибавился град.
Однако, некоторые жители Северной столицы обрадовались такому дождю. Петербуржец, воспользовавшись моментом, прокатился на вейкборде по затонувшему городу.
Видео: Piter.TV
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