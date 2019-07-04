Видео: петербуржец прокатился на вейкборде по затонувшему городу

Не все прячутся по домам во время ненастной погоды.

Кто-то совсем не рад дождю и ненастной погоде, пытается скрыться от нее подальше в теплой квартире. Однако, есть и те петербуржцы, которые радуются дожди. Один из таких экстремалов прокатился по затопленным петербургским улицам на вейкборде. Видео смельчаки опубликовали в социальных сетях.

Не все оценили поступок петербуржца, оказалось много недовольных тем, что парень не думает головой, когда совершает подобные "трюки". Кто-то и вовсе оказался больше озабочен тем, что администрация Санкт-Петербурга не справляется со своими обозанностями по уборке города.

Вейкбординг или вейкборд — экстремальный вид спорта. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом.

Вчера Piter.TV показывал кадры того, как Петербург затопило после летнего дождя.

Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП