Катание на вейкборде на Безымянном озере было незаконным

Прокуратура потребовала устранить нарушения.

Прокуратура Красносельского района обнаружила, что в акватории озера Безымянное незаконно оказывают услуги по катанию на вейкборде. Руководство ООО "Северо-Западный детско-юношеский воднолыжный спортивный клуб" должно будет устранить нарушения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

Ведомство проверяло, как соблюдается законодательство об охране водных объектов. Услуги оказывались без действующего договора водопользования.

Также проверку проведет комитет по природопользованию и вынесет решение о привлечении ответственных к административной ответственности.

Ранее в "природном" комитете попросили не кормить уток и других птиц, так как они начинают лениться.

Фото: прокуратура Петербурга