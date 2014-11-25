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Катание на вейкборде на Безымянном озере было незаконным
Сегодня, 11:11
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Катание на вейкборде на Безымянном озере было незаконным

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Прокуратура потребовала устранить нарушения.

Прокуратура Красносельского района обнаружила, что в акватории озера Безымянное незаконно оказывают услуги по катанию на вейкборде. Руководство ООО "Северо-Западный детско-юношеский воднолыжный спортивный клуб" должно будет устранить нарушения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

Ведомство проверяло, как соблюдается законодательство об охране водных объектов. Услуги оказывались без действующего договора водопользования. 

Также проверку проведет комитет по природопользованию и вынесет решение о привлечении ответственных к административной ответственности. 

Ранее в "природном" комитете попросили не кормить уток и других птиц, так как они начинают лениться. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: акватория, вейкборд, природоохранное законодательство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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