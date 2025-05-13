МЧС России разминирует акваторию в Калининградской области

Специалисты продолжат уничтожать боезапасы немецкой баржи, затонувшей у берегов Балтийска во время Великой Отечественной войны

Сотрудники МЧС России разминируют акваторию в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что специалисты продолжат поднимать и уничтожать боезапасы немецкой баржи, затонувшей у берегов Балтийска во время Великой Отечественной войны. Самолет Ил-76 доставил в регион водолазов и оборудование для спусков и подводного мониторинга. Также в МЧС напомнили, что в прошлом году специалисты обезвредили более 20,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали, что авиация МЧС продолжает тушение пожаров в Забайкалье.

Видео: МЧС России