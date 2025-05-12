Авиация МЧС продолжает тушение пожаров в Забайкалье

Самолеты Ил-76 сбросили 210 тонн воды на пожары в 10-километровой зоне от трех населенных пунктов.

Авиация МЧС России продолжает тушение пожаров в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В регионе действуют 47 лесных пожаров на более 485,7 тыс. гектарах. Пять из них были локализованы. Самолеты Ил-76 сбросили 210 тонн воды на пожары в 10-километровой зоне от населенных пунктов Подволок, Танха и Иргень. Кроме того, еще 35 тонн воды на отдельные участник сбросил экипаж вертолета Ми-8. Отмечается, что в настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

Ранее мы сообщали, что пиротехники МЧС России обследовали более 50 гектаров Курской области.

Видео: МЧС России