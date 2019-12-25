Специалисты убедительно просят не кормить уток. Они начинают лениться

Птицы остаются на зимовку в городе, но холода переносят не все.

Петербуржцев попросили не кормить уток, чаек, лысух, голубей, ворон и других птиц. Подкормка приводит к негативным последствиям, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию города.

Из-за массовой подкормки кряквы ленятся самостоятельно добывать еду. Они питаются в основном растительностью, водными насекомыми, мелкими рыбешками. Также угасает инстинкт перелетов. В итоге птицы остаются на родине и существуют здесь в тяжелых условиях, некоторые не выживают.

Кряквы сами могут найти более полезную пищу, чем булка, но по привычке находятся там, где люди бросают хлеб. Естественное питание важно для здорового роста и развития птенцов. Помимо того, что это неполезно для птицы, загрязняется акватория.

Ранее орнитолог рассказал, нужно ли кормить голубей в Петербурге.

Фото: Piter.TV