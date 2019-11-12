Орнитолог рассказал, нужно ли кормить голубей в Петербурге

Piter.TV узнал ответ на один из самых спорных вопросов о птицах.

Мы поговорили с младшим научным сотрудником Зоологического института РАН, организатором орнитологических экскурсий Сергеем Петровым. По его словам, кормление голубей действительно вызывает споры в обществе, в некоторых странах это даже пытается контролировать государство.

Орнитологи смотрят на это с точки зрения сохранения биоценоза, с точки зрения поддержания оптимальной численности популяции. Численность голубей сейчас значительно выше оптимальной. Они зачастую наносят урон памятникам культуры и архитектуры. На самом деле это проблема не только Петербурга, но и многих городов, например, в Венеции раньше была очень популярна подкормка голубей, сейчас за это выписывают крупные штрафы. Сергей Петров, младший научный сотрудник Зоологического института РАН, организатор орнитологических экскурсий

Ранее мы писали, что в Ленобласти заметили яркого зимородка. Фотографиями птицы местные жители поделились в социальных сетях.

Видео: Piter.TV