В Ленобласти заметили яркого зимородока

Птицу запечатлели на ветке.

Вечером во вторник, 15 декабря, петербуржцы поделились фото яркого зимородока, которого удалось запечатлеть в Гатчинской области. Вероятно, на снимке самка.

Сама птица достигает размеров немного крупнее воробья. У них яркая голубовато-зеленая блестящая спинка и оранжевое брюшко. Самец и самка одинаковые по окрасу, но самцы чуть крупнее и ярче. Кроме того, у самки подклювье оранжевое, у самца клюв весь чёрный. Оперение зимородка вблизи тусклое; его яркость достигается за счёт преломления света перьями. Зимородки любят уединение, увидеть их удаётся редко. Живут особи до 15 лет.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили ястреба в выходные.

Фото: vk.com/bird_spb