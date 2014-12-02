В Таврическом саду заметили редкую птицу – зимородка

Для Северной столицы эта птица редка, она занесена в Красную книгу города.

В Таврическом саду в Петербурге появилась редкая птица, которая роет норы, – зимородок. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 5 сентября.

Пернатого запечатлел фотограф дикой природы Сергей Рогов. Для Северной столицы эта птица редка, она занесена в Красную книгу города. В Таврическом саду зимородка ученые ранее не отмечали.

Уникальность встречи подтвердил также ведущий орнитолог Петербурга, сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый.

Через Санкт-Петербург и Ленинградскую область проходит северная граница ареала этого вида. Окраска птицы больше подошла бы обитателю тропического леса, однако зимородок – житель наших северных широт. Размером он чуть больше воробья, с крупной головой и большим клювом. Восхищаясь яркой окраской зимородка, сложно поверить, что перья, которые переливаются синим и небесно-голубым цветом, в реальности имеют коричневый окрас. В природе синего пигмента в оперении птиц не существует, небесно-голубой цвет зимородка является результатом особого преломления света. Павел Глазков, биолог

Многие считают, что зимородок выводит птенцов зимой, однако это не так. Процесс происходит весной и летом, но не в гнездах и дуплах, а в норах. То есть, птенцы у пернатых появляются в земле.

Питаются эти птицы рыбой. В последние годы зимородки часто остаются зимовать в регионе.

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков