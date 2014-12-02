  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:17
137
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Таврическом саду заметили редкую птицу – зимородка

0 0

Для Северной столицы эта птица редка, она занесена в Красную книгу города.

В Таврическом саду в Петербурге появилась редкая птица, которая роет норы, – зимородок. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 5 сентября. 

Пернатого запечатлел фотограф дикой природы Сергей Рогов. Для Северной столицы эта птица редка, она занесена в Красную книгу города. В Таврическом саду зимородка ученые ранее не отмечали. 

Уникальность встречи подтвердил также ведущий орнитолог Петербурга, сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый. 

Через Санкт-Петербург и Ленинградскую область проходит северная граница ареала этого вида. Окраска птицы больше подошла бы обитателю тропического леса, однако зимородок – житель наших северных широт. Размером он чуть больше воробья, с крупной головой и большим клювом. Восхищаясь яркой окраской зимородка, сложно поверить, что перья, которые переливаются синим и небесно-голубым цветом, в реальности имеют коричневый окрас. В природе синего пигмента в оперении птиц не существует, небесно-голубой цвет зимородка является результатом особого преломления света. 

Павел Глазков, биолог 

Многие считают, что зимородок выводит птенцов зимой, однако это не так. Процесс происходит весной и летом, но не в гнездах и дуплах, а в норах. То есть, птенцы у пернатых появляются в земле. 

Питаются эти птицы рыбой. В последние годы зимородки часто остаются зимовать в регионе. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка заметила в Удельном парке ястреба-тетеревятника. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: зимородок, павел глазков, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии