Петербурженка заметила в Удельном парке ястреба-тетеревятника

Судя по окрасу, пернатый еще молод.

Жительница Петербурга 24 августа встретила в Удельном парке ястреба-тетеревятника. В правой лапе птица держала мертвую крысу, сообщили в группе "Удельный парк СПб" во "ВКонтакте".

Судя по окрасу, пернатый еще молод.

Слетки ястреба и птицы до года имеют окраску спины и верхней части крыльев коричневого оттенка. Оперение груди варьируется от светло бежевого, иногда практически белого, до темно-бежевого, с темно-коричневыми пестринами. Группа "Удельный парк СПб" во "ВКонтакте"

Когда птица становится половозрелой, окраска ее груди сменяется так называемой "тельняшкой". Форма пятен походит на галочки. С возрастом пестрины уменьшаются, и ястреб-тетеревятник теряет коричневые оттенки в окраске.

Кроме того, цвет меняют глаза. Сначала желтые, с каждым годом они становятся все более оранжевыми, и к 7-8 годам "как бы наливаются кровью".

Ранее в Удельном парке петербуржец подарил белке гриб.

Видео: ВКонтакте / Удельный парк СПб