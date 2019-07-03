Петербург ушел под воду после летнего дождя

Петербуржцы сообщают, что в одном из БЦ "дождь пошел из унитаза".

В среду, 3 июля, на Северную столицу обрушилась стихия. Видео с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Так, летний дождь вновь обернулся для Петербурга многочисленными подтоплениями. По словам мобильного корреспондента, под водой оказалась ЗСД, там водители почувствовали себя настоящими "пиратами Карибского моря". Кроме того, переход на железно-дорожной платформе проспекта Славы превратился в настоящую Атлантиду. В подобном состоянии находится и Парашютная улица.

Также горожане сообщают о том, что в БЦ "Ал. Невский" на Малоохтинском проспекте дождь буквально пошел из унитаза.

Тем временем на Ленобласть обрушился дождь с градом.

Отметим, что буквально в прошлом месяце город также "ушел под воду".

Ранее мы сообщали о том, что в четверг в Петербурге будет пасмурно

Видео:Piter.TV

Фото:дтп и чп петербург/вк