Петербуржец основал первый в России центр адаптивного вейкбординга

Проект "Step2wake" организовывает тренировки на вейкборде для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Петербуржец Максим Пономарев, основатель проекта "Step2wake", проводит занятия по адаптивному вейкбордингу для людей с инвалидностью. Тренировки на вейкборде для взрослых и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата являются способом реабилитации.

Мне захотелось развивать вейкборд для людей с инвалидностью после того, как я сам получил травму позвоночника. Мне повезло, я почти смог восстановиться, встать на ноги и сейчас имею возможность кататься на вейкборде, чему очень рад. И мне захотелось дарить эту радость людям, ребятам, с которыми я познакомился в момент прохождения реабилитации. Максим Пономарёв, основатель проекта "Step2wake"

Этот вид спорта уже развит во многих странах мира, "Step2wake" – единственная школа адаптивного вейкборда в нашей стране. Команда проводит мастер-классы в разных городах России: Петербурге, Москве, Калуге, Липецке и Крыму.

Если человек первый раз приходит, то сначала мы разминаемся, потом садимся в кресло на суше, человек фиксируется, привыкает к вейкборду. После я рассказываю: сейчас человек погрузится в воду, в этом ничего нет страшного, доска под воду не потащит, на нем надет спасательный жилет. Потом плавно мы спускаем его в воду и даем поплавать, чтобы он поплавал на спине, почуствовал, что его на самом деле не тянет на дно, и что он может спокойно управлять под собой этой конструкцией. Максим Пономарёв, основатель проекта "Step2wake"

Спортсмены-паралимпийцы из других видов спорта также осваивают "сидячий вейкборд" и принимают участие в соревнованиях: в Чемпионате России и других региональных стартах. В Петербурге команда проводит тренировки на Среднем Суздальском озере, а также в других вейк-парках города.

Наш основатель Максим предложил мне попробовать сначала водные лыжи, а потом и вейкборд. И это было совершенно удивительное ощущение, как будто новый мир открылся. Когда впервые я попробовал, казалось, вроде сидишь, ничего с тобой не происходит, но после этой штуки (вейкборда) болит все: уши, пресс, ноги. Оказалось, что это здорово коррелирует с моими лыжами. И сейчас у нас формируется огромная мощная команда по всей России, и нас приглашают на международные старты, потому что видят, что мы претендуем уже на мировой уровень. Сергей Александров, спортсмен, мастер спорта по паралимпийским горным лыжам

Тренировки по вейкборду позволяют людям с ОВЗ не только улучшать физическое состояние, но и находить новых друзей.

Вейк для меня – это отдушина, здесь я отдыхаю эмоционально, мне очень нравится атмосфера и люди вокруг. Мы встречаемся на соревнованиях, мы все друг друга знаем, это интеграция. Также мне нравится, что это экстремальный вид спорта: в нем есть адреналин, соревновательный эффект, ты постоянно чему-то учишься. Станислав Бураков, спортсмен, мастер спорта по баскетболу на колясках

Вейкбординг не относится к паралимпийским видам спорта. Проект существует за счет президентских грантов и помощи от фонда "Точка опоры", однако, если вы захотите заниматься вейкбордингом профессионально, занятия проводятся на платной основе. Сейчас команда "Step2wake" ведет работу над тем, чтобы внести сидячий вейкборд в реестр официальных видов спорта.

Видео, фото: Piter.TV