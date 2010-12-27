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Очевидцы: чайные промоутеры добрались до Невского проспекта
Сегодня, 6:55
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lesjasap

Очевидцы: чайные промоутеры добрались до Невского проспекта

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В воскресенье они требовали деньги с очередной жертвы.

Пользователи социальных сетей рассказали о возобновлении деятельности чайных дегустаторов, требующих с жертв деньги. О новом эпизоде рассказал приезжий турист Павел. Он заметил вымогателей на Невском проспекте, 92 вечером 16 июня.

Пострадавший сообщил, что сначала промоутеры предложили ему попробовать их чайную продукцию, а после даже подарили подарки. Затем с мужчины стали требовать крупную сумму денег. Ему удалось скинуть стоимость с трех тысяч сначала до полутора, а после и до ста рублей. В результате жертва обмана смогла сбежать с места сделки. Название фирмы жертва не запомнила, но утверждает, что методы работы напоминают вымогательство.

Ранее Piter.tv писали о том, что чайные промоутеры прыснули из газового баллончика по петербургским торговцам картин.

Фото: Pixabay.com

Теги: вымогательство, невский проспект, чайные дегустаторы, чайные продавцы, чайные промоутеры
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
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Минус
Аноним
Сегодня 10:54

Да жуткое действие. 

Сама, взрослый человек, попалась. Рада, что жива здорова. И спрашивается зачем повелась??? А вот так получилось

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Плюс
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Минус
Аноним
Сегодня 7:28

И НЕУЖЕЛИ НЕТ УПРАВЫ?ГДЕ ВЛАСТИ?

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