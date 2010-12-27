Очевидцы: чайные промоутеры добрались до Невского проспекта

В воскресенье они требовали деньги с очередной жертвы.

Пользователи социальных сетей рассказали о возобновлении деятельности чайных дегустаторов, требующих с жертв деньги. О новом эпизоде рассказал приезжий турист Павел. Он заметил вымогателей на Невском проспекте, 92 вечером 16 июня.

Пострадавший сообщил, что сначала промоутеры предложили ему попробовать их чайную продукцию, а после даже подарили подарки. Затем с мужчины стали требовать крупную сумму денег. Ему удалось скинуть стоимость с трех тысяч сначала до полутора, а после и до ста рублей. В результате жертва обмана смогла сбежать с места сделки. Название фирмы жертва не запомнила, но утверждает, что методы работы напоминают вымогательство.

Ранее Piter.tv писали о том, что чайные промоутеры прыснули из газового баллончика по петербургским торговцам картин.

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