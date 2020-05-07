Очередники жилья в Петербурге бьют тревогу из-за коронавируса и бюрократических ошибок

Более 900 семей, стоящих в очереди на получение квартир по программе "Молодым – доступное жилье", рискуют в ближайшие годы не получить жилплощадь из-за урезания бюджета и отсутствия федеральных средств.

Программа "Молодежи – доступное жилье" формируется из федерального и регионального бюджетов, в 2019 году Петербург подал заявку на получение федеральных средств, но получил отказ из министерства строительства.

Редакция Piter.TV нашла женщину, проживающую в комнате бывшего студенческого общежития в Калининском районе. Она давно переживает постоянный перенос сроков расселения. Семья Алевтины Кудряшевой состоит в очереди на расселение коммуналки с 1984 года. Шесть лет назад Алевтина вместе со своим мужем подали заявление по программе "Молодежи – доступное жилье", и в 2019-м их включили в сводный список на получение квартиры в следующем году. Однако из-за бюрократической ошибки долгожданный переезд не состоялся.

Мы получили ответ от министерства строительства о том, что летом 2019 года заявка от правительства Санкт-Петербурга на финансирование была подана неправильно за подписью не уполномоченного лица. Из-за этого мы не получим средств ни в 2020-м, ни в 2021-м, ни в 2022 годах. Алевтина Кудряшова, участник программы

Правительство города успокоило граждан тем, что "не уполномоченное" лицо уже уволено, а проблема решается. Однако пришла новая беда – городское финансирование программы сильно урезали из-за пандемии коронавируса. Из-за пандемии программы "Молодежи – доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир" в Петербурге урезают на 5,3 миллиарда рублей.

Сейчас правительство Санкт-Петербурга хочет свою летнюю ошибку, признанную и министерством, и губернатором, и всеми, замести под ковер под предлогом коронавируса. Что из-за коронавируса нас просят подождать, а теперь уже и ждать нечего, потому что программу урезают на 90% финансирования. Алевтина Кудряшова, участник программы

Судя по проекту изменений в бюджет, при этом правительство сохраняет расходы по жилищным программам, предусматривающим улучшение жилищных условий для многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов и работников бюджетной сферы.

Видео: Piter.TV