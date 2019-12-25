Очередная акция "Кормим голубей" проходит у Гостиного двора

В субботу, 29 августа, у Гостиного двора стартовала акция солидарности "Кормим голубей" в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, протестов в Белоруссии и Хабаровске. Об этом стало известно Piter.TV.
Примерно 50 участников начали подходить в назначенное место в 14:00. Сейчас происходит сбор подписей и раздача листовок. За происходящим наблюдают сотрудники правоохранительных органов.
Так как акция не согласована с властями, собравшихся предупредили о необходимости соблюдать закон. Кроме того, в связи с проведением "Фестиваля цветов", на Невском проспекте перекрыли проезжую часть.
Ранее мы рассказали о том, что Кабмин ФРГ прокомментировал диагноз врачей "Шарите".
Фото: ЗакС.ру
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