Парад "Фестиваля цветов" стартовал в Петербурге

Первые платформы уже проехали по центру города.

В субботу, 29 августа, на площади Островского начался парад флористов. Торжество станет главным событием ежегодного "Фестиваля цветов". Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Напомним, что на этот раз фестиваль посвящен российским медикам, которые, рискуя жизнью, помогали пациентам с COVID-19. Также особенностью мероприятия стало обилие профессионалов со всего мира - зрители могут проследить за работой российских, украинских, узбекских, армянских профессионалов.

Все работы, представленные на параде и выставленные на центральных улицах города, являются оригинальными авторскими задумками.

Ранее мы рассказали о том, что "День Д" пройдет в Петербурге 5 и 6 сентября.

Видео: Piter.TV