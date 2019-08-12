"День Д" пройдет в Петербурге 5 и 6 сентября

Все мероприятия пройдут с соблюдением мер безопасности.

В первые выходные сентября в Петербурге пройдет "День Д" — ежегодный фестиваль, который проходит в честь писателя Сергея Довлатова. Часть мероприятий пройдет в Москве.

Основной темой в этом году станут 1960-1970е годы — "бронзовый век" русской культуры. Организаторы приняли решение провести мероприятия в формате офлайн.

В течение двух дней, с 5 по 6 сентября, горожан ждет более 30 мероприятий — концерты, кинопоказы, лекции, экскурсии и квесты.

Впервые фестиваль прошел в 2016-м году. Тогда же был установлен памятник Довлатову на улице Рубинштейна.

Фото: "День Д" | фестиваль Довлатова/ VK