Фестиваль цветов в Петербурге в этом году посвятят врачам

Он пройдет с 28 по 30 августа.

С сегодняшнего дня, 28 августа, в Петербурге стартует Фестиваль цветов. Праздник пройдет уже в четырнадцатый раз, анонсировала пресс-служба Смольного.

В этом году фестиваль будет посвящен врачам и медсестрам. Одним из центральных событий станет состязание флористов, которое начнется сегодня в 18:00 на площади Островского. Мастера продемонстрируют работы в номинациях "Лучший букет", "Лучший цветочный костюм", "Лучший цветочный зонт" и "Лучший головной убор". Оценивать работы будет профессиональное жюри.

Для врачей из Петербурга в Петропавловской крепости пройдет гала-концерт "Бал цветов". Также на него пригласят учителей в преддверии 1 сентября.

Традиционный Парад цветов пройдет по Невскому проспекте 29-го августа в 14:00.

В связи с проведением фестиваля будет ограничено движение транспорта.

Фото: ВКонтакте / festivalofflowers