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Фестиваль цветов в Петербурге в этом году посвятят врачам
Сегодня, 10:11
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nadezhda_sib

Фестиваль цветов в Петербурге в этом году посвятят врачам

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Он пройдет с 28 по 30 августа.

С сегодняшнего дня, 28 августа, в Петербурге стартует Фестиваль цветов. Праздник пройдет уже в четырнадцатый раз, анонсировала пресс-служба Смольного.

В этом году фестиваль будет посвящен врачам и медсестрам. Одним из центральных событий станет состязание флористов, которое начнется сегодня в 18:00 на площади Островского. Мастера продемонстрируют работы в номинациях "Лучший букет", "Лучший цветочный костюм", "Лучший цветочный зонт" и "Лучший головной убор". Оценивать работы будет профессиональное жюри. 

Для врачей из Петербурга в Петропавловской крепости пройдет гала-концерт "Бал цветов". Также на него пригласят учителей в преддверии 1 сентября. 

Традиционный Парад цветов пройдет по Невскому проспекте 29-го августа в 14:00. 

В связи с проведением фестиваля будет ограничено движение транспорта. 

Фото: ВКонтакте / festivalofflowers

Теги: парад цветов, фестиваль цветов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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