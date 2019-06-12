"Фестиваль цветов" ограничит движение транспорта в Петербурге

Фестиваль будет проходить в три дня, но ограничения для движения вступят в силу раньше.

"Фестиваль цветов" ограничит движение в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 00:00 25-го августа до 23:59 29-го августа будет закрыт западный проезд площади Островского. 29 августа с 09:00 до 17:00 будет не проехать по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов №4 и №6-8, а с 12:00 до 14:00 по площади Островского. Также в этот день с 13:50 до 15:00 поэтапно будет закрываться Невский проспект от набережной Фонтанки до Дворцовой набережной.

В некоторых местах будет временно запрещена остановка.

"Фестиваль цветов" пройдет с 28 по 30 августа, его проводит общественная организация социально-значимых мероприятий "Альтернатива".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за футбольного матча 22 августа у "Газпром Арены" ограничат движение.

Фото: vk.com/festivalofflowers