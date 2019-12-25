Из-за футбольного матча 22 августа у "Газпром Арены" ограничат движение

В этот день на стадионе сразятся "Зенит" и "Тамбов".

В субботу, 22 августа, футбольный матч "Зенита" с "Тамбовом" на "Газпром Арене" внесет изменения в движение транспорта в окрестностях стадиона. Об этом предупредили в КРТИ.

С полуночи до полуночи полностью перекроется проезд по улице Савиной, Крестовскому проспекту, набережной Гребного канала, Северной и Южной дорогам, а также Велосипедной и Теннисной аллеям. С 15.00 до 21.00 закроют движение по улицам Рюхина и Яхтенной и части Приморского проспекта.

Также всю субботу будет запрещена остановка транспорта по всем упомянутым адресам и вдобавок по Бодрову переулку и Морскому проспекту.

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Фото: Piter.TV