Октябрьскую набережную начали ремонтировать

Ремонт начнется с завтрашнего дня, 19 августа.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что с завтрашнего дня стартует ремонт участка Октябрьской набережной. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что ремонт затронет участок от линии Соединительной ж.д. до проспекта Большевиков.

Протяженность участка – 6,6 километра. Так, с 19 августа по 25 сентября ограничат движение по Октябрьской набережной от Финляндского п/п до улицы Крыленко, включая перекрестки; с 3 по 25 сентября движение ограничат от улицы Крыленко до Народной улицы, включая перекрестки. Помимо этого, с с 12 сентября по 10 октября движение будет ограничено от Народной улицы до проспекта Большевиков; 13 сентября движение будет прекращено по Зольной улице у Октябрьской набережной; 20 сентября прекратят движение по улице Крыленко у Октябрьской набережной. Также горожанам следует выбирать пути объезда с 30 сентября по 2 октября: движение будет прекращено по улице Тельмана и улице Новоселов у Октябрьской набережной; с 3 октября по 14:00 4 октября движение будет прекращено по Народной улице у Октябрьской набережной; с 9 по 10 октября движение будет прекращено по Паткановской улице у Октябрьской набережной.

Ранее мы писали, что из-за матча "Зенита" в окрестностях "Газпром Арены" ограничат движение.

Фото:pixabay