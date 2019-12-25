Представители правительства исключают политическое влияние на заключение клиники, где проходит лечение оппозиционер Алексей Навальный.

Кабмин ФРГ прокомментировал диагноз врачей "Шарите". Об этом заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер на брифинге в Берлине.

Деммер отметила, что реакция правительства основывается исключительно на поставленном диагнозе пациента. Федеральное правительство полностью доверяет работе врачей "Шарите". 24 августа врачи нашли следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы. Каким именно веществом отравился Навальный остается неизвестным. Немецкие медики отметили, что его жизни ничего не угрожает. Возможны долгосрочные последствия для нервной системы.

Напомним, что 20 августа политик вылетел из Томска в Москву. Во время рейса ему стало плохо. Было принято решение экстренно посадить самолет в Омске. Там его из аэропорта забрала реанимация. Навального подключили к ИВЛ. Затем он впал в кому.

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