Госсекретарь Майк Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении китайских граждан, причастных к насыпным работам в акватории Южно-Китайского моря.

В США ввели санкции против 24 китайских компаний. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли США.

Государственный компании попали в черный список из-за того, что помогали Пекину в возведении и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море. В документе сказано, что этот поступок подвергся осуждению на международном уровне.

Решение Минторга США означает, что администрация Трампа занимается разработкой санкций на экспорт, реэкспорт и передачу товаров лицам и организациям, которые несут риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов США.

Ранее мы сообщили, что Медведев оценил опасности углеродного налога Евросоюза.

Видео: YouTube / CGTN America