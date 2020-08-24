В компании-разработчике раскрыли некоторые характеристики ударного дрона.

Объявлены задачи новейшего ударного беспилотника "Гром". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный конструктор компании-разработчика "Кронштадт" Николай Долженков. Специалист объяснил, что дрон необходим военным для поддержки истребителей. Он будет действовать вместе с Су-35 и Су-57.

По словам эксперта, основной задачей беспилотника будет сохранить жизнь пилотам боевой авиации и сами пилотируемые самолеты. Дрон способен уничтожать ПВо противника и выполнять другие боевые задачи.

Должников рассказал, что масса "Грома" будет около семи тонн. При этом беспилотник сможет поднимать в воздух около 500 кг грузов. Впервые проект аппарата будет продемонстрирован на форуме "Армия-2020".

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Видео: YouTube / Тoparmy