Украинские боевики вывели из строя собственный БПЛА

Дрон приземлился на территорию, неподконтрольную Киеву.

Украинские силовики вывели из строя собственный беспилотник. Об этом сообщили наблюдатели ДНР в СЦКК. Они зафиксировали полет беспилотного летательного аппарата типа Mavic Pro с направления в населенном пункте Чермалык. При помощи устройства представители первого батальона 53 бригады проводили проверку замаскированности собственных позиций. По предварительной информации, из-за несогласованности действий военных мобильная группа 305 батальона РЭБ ликвидировала дрон.

Указанный летательный аппарат был принят за беспилотник Миссии ОБСЕ и подавлен расчетом станции "Букавель АД" сообщение Народной милиции ДНР

В ДНР рассказали, что не поддались на провокацию и не открыли огонь. Однако специалисты продолжили наблюдение за противником. Сейчас военные изучают информацию с карты памяти упавшего беспилотника, который приземлился на территории самопровозглашенной республики.

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