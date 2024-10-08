Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. работают с нейросетями.

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Ученые отмечены за вклад в работу в сфере искусственных нейросетей и использование их для машинного обучения. Соответствующее заявление публично сделал Нобелевский комитет от Шведской королевской академии наук. Известно, что лауреаты использовали разрабатывали методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. В частности, Джон Хопфилд создал ассоциативную память. на способна хранить и реконструировать изображения и прочие типы закономерностей в данных. А Джеффри Хинтон изобрел метод, позволяющий автономно находить свойства в информации и таким образом выполнять ряд задач. В частности, речь идет об идентификации определенных элементов на изображениях. Размер награды для победителей составляет 11 миллионов шведских крон (порядка 1,06 миллиона долларов).

Завтра специалисты из Стокгольма официально объявят Нобелевского лауреата по химии. Все указанные премии официально вручат 10 декабря в Стокгольме.

Нобелевскую премию по физике присудили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л"Юилье за исследования динамики электронов.

Фото и видео: The Nobel Prize in Physics 2024