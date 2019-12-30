Объявлен состав вице-премьеров в новом правительстве РФ

Теперь у председателя правительства России стало девять заместителей.

Стало известно, что вошел в состав нового правительства России в качестве вице-премьеров. Первым заместителем председателя правительства РФ вместо Антона Силуанова назначен Андрей Белоусов, который ранее был на должности помощника президента РФ по вопросам экономики.

Вместо Константина Чуйченко руководителем аппарата правительства стал бывший заместитель главы ФНС РФ Дмитрий Григоренко. Из "предыдущего созыва" посты вице-премьеров сохранили Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе).

Новичками на своих постах вице-премьеров стали Дмитрий Чернышенко (экс-председатель правления "Газпром-медиа"), Алексей Оверчук (экс-замглавы ФНС РФ), Марат Хуснуллин (бывший заместитель мэра Москвы Сергея Собянина) и Виктория Абрамченко (экс-замминистра экономического развития и экс-глава Росреестра).

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин подписал указ, утверждающий структуру правительства РФ.

В документе отмечается, что у премьер-министра РФ появится 9 заместителей вместо десятка, также появится должность первого заместителя. По указу упразднено министерство по делам Северного Кавказа – теперь его функции взяло на себя Минэкономразвития. Российское правительство будет управлять Росреестром, Росздравнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Кроме того, Росимуществом будет руководить Министерство финансов вместо Минэкономразвития.

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