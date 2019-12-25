Объявлен повторный конкурс на определение компании для строительства школы в Пушкине

На первый конкурс заявок подано не было. Максимальная сумма контракта может составить 1,2 млрд рублей.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс, по итогам которого, как планируется, будет определен девелопер для строительства новой школы в Пушкине. Как говорится в соответствующей закупке, максимальная цена контракта может составить около 1,2 млрд рублей.

Ранее, в июне, как сообщало Piter.tv, комитет уже размещал аналогичную закупку. Однако подрядчик определен не был. Как говорится в документации той, первой, закупки, на конкурс заявок подано не было.

В рамках новой закупки заявки можно подавать до 20 ноября.

Общеобразовательную школу предполагается построить на Промышленной улице (северо-восточнее дома № 17). Трехэтажное "П"-образное здание будет рассчитано на 1375 детей и подростков (это 55 классов). Его левое крыло предназначено для начальной школы, правое, соответственно, для старших классов.

На отведенном для строительства участке каких-либо объектов капитального строительства нет.

Как сообщало ранее Piter.tv, ремонт кровли выборгской школы №7 завершат до ноября.

Фото: Pixabay.com