Ремонт кровли выборгской школы №7 завершат до ноября

В ходе ремонта были выявлены дополнительные виды работ, не предусмотренные техническим заданием.

В школе №7 Выборга продолжается ремонт крыши. Окончание ремонта должно было состояться в конце октября. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, в ходе ремонта были выявлены дополнительные виды работ, не предусмотренные техническим заданием.

По словам заместителя председателя районного комитета образования Светланы Хазиповой, так как школа – это объект культурного наследия, для выполнения дополнительных работ необходимо получить разрешение от комитета по культуре Ленобласти. В связи с этим подрядчиком был составлен акт, на основании которого получено разрешение от областного комитета на продление сроков выполнения работ до 30 ноября 2020 года.

Отметим, что на время ремонтных работ школьники обучаются в гимназии №11, школах № 6 и №8.

Ранее мы написали о том, что фасады домов Выборга освободят от вывесок, нарушающих правила размещения.

Фото: online47.ru