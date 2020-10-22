Фасады домов Выборга освободят от вывесок, нарушающих правила размещения

Вывески и наружная реклама должны соответствовать требованиям благоустройства.

21 октября специалист отдела по архитектуре КУМИГ Мария Дорофеева и главный инженер Городского информационного центра Елена Павлова проверили рекламные и информационные конструкции на фасадах зданий.

Специалисты каждую неделю проводят такие проверки. Так, сегодня комиссия проверила дом на Ленина, 32. Как отметили участники рейда, баннеры на фасаде дома слишком большие и яркие, что не соответствует требованиям размещения.

Требования разделены на 2 границы. 1 зона – историческое поселение, где требования к размещению более жесткие. Вывески должны соответствовать размерам: не более 6 метров в длину и 0,5 метра в высоту. Во второй территориальной зоне, за пределами исторического поселения, уже возможны побольше вывески на подложке. Мария Дорофеева, специалист отдела по архитектуре КУМИГ администрации Выборгского района.

Вывески, размещенные на домах-памятниках архитектуры, отправляются на согласование в комитет по культуре. Марина Дорофеева отметила, что специалисты КУМИГ подготовили шаблон дизайн-проекта, на который может ориентирования предприниматель при создании вывески.

Отметим, что в течение 30 дней владельцы вывесок должны устранить нарушения. Если предприниматель не выполнил предписания, то специалисты демонтируют конструкцию.



