На проект выделено 1,71 миллиарда рублей.

В Пушкине построят новую школу. Закупку, в рамках которой планируется найти исполнителя проекта, разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Планируется, что строительство завершат в июне 2022 года. Образовательное учреждение будет находиться на Промышленной улице (северо-восточнее дома № 17).

Школа рассчитана на 1375 детей и подростков. Они будут разделены на 55 классов по 25 человек.

Общая площадь трехэтажного здания составит 30 тысяч 694 квадратных метра.

Проект финансирует бюджет Северной столицы, который выделяет примерно 1,71 миллиарда рублей.

Заявки для участия в аукционе на определение компании для осуществления проекта принимаются до 18 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, на Болотной улице в Петербурге возведут новую школу на 550 человек.

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