Объявлен конкурс проектов по созданию новых туристических маршрутов

У ленинградцев появилась возможность креативно перезагрузить туристическую карту области

Пресс-служба Ленинградской области рассказала о новом всероссийском конкурсе от Объединенного народного фронта под названием "Россия здесь" и предложила жителям региона принять в нем участие. Задачей конкурса объявлено проектирование новых региональных и межрегиональных туристических маршрутов, и каждый желающий создать таковой маршрут может подать заявку в виде презентации до 31 июля.

Организаторы очень креативно подошли к созданию нового конкурса: целью проекта они называют "креативное преобразование территорий", "создание и поддержку местных креативных площадок" и в итоге - "креативное изменение имиджа страны через создание привлекательных образов Малой Родины". Новые туристические пути будут оцениваться по шести категориям: культурно-познавательный, событийный, этномаршрут, межрегиональный, народный и маршрут выходного дня. Обязательным критерием стало наличие исторических мест и культурных объектов на пути следования.

Идейным вдохновителем проекта назван Захар Прилепин, член Центрального штаба ОНФ, российский писатель и публицист, лидер политической партии "За правду".

Недавно член объединенной партии партии "Справедливая Россия – За правду" актер Стивен Сигал предложил ужесточить наказания за экологические преступления.

Фото: сайт проекта "Россия здесь"