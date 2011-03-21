Стивен Сигал разработал законопроект для РФ

Он касается ужесточения наказаний за преступления против экологии России.

Актер, член партии "Справедливая Россия – За правду" Стивен Сигал предлагает ужесточить наказания за экологические преступления. Об этом он сообщил на заседании палаты депутатов.

Он предлагает за загрязнения атмосферы и водоемов средней тяжести давать россиянам реальные тюремные сроки. Также Сигал считает, что виновные не должны иметь право после отбытия наказания занимать определенные государственные должности.

Американский актер отметил, что он не намерен ограничиваться единственным законопроектом, а будет продолжать осуществлять деятельность для поддержания экологического равновесия в России.

Отметим, согласно законодательству, жители России могут получить реальные сроки только за экологические преступления, которые повлекли за собой гибель людей или причинение ущерба их здоровью.

Ранее на дне Тихого океана обнаружили скопления ртути.

Видео: YouTube / Движение Захара Прилепина