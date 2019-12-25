На дне Тихого океана обнаружили скопления ртути

Ртути там оказалось больше, чем во многих районах промышленного загрязнения.

Ученые измерили содержание ртути в донных отложениях глубоководных желобов. Выяснилось, что в Тихом океане, в самых глубоких частях, откладывается высокотоксичный металл, который попадает туда с продуктами человеческой деятельности. Статья на эту тему была опубликована в журнале Scientific Reports.

Океанологи из Дании, Канады, Германии Японии для наблюдения выбрали два глубоководных желоба в разных частях Тихого океана. В среднем их глубина составляет 8-10 километров. И в самых глубоких частях океана было найдено максимальное количество ртути из когда-либо зарегистрированных в морских отложениях. Число оказалось даже выше, чем в некоторых районах промышленного загрязнения.

"Плохая новость заключается в том, что такие высокие уровни ртути могут быть репрезентативными для общего увеличения антропогенных выбросов ртути в океан. Но хорошая новость в том, что океанские желоба действуют как места постоянной утилизации. Мы можем ожидать, что ртуть, которая там окажется, будет захоронена на многие миллионы лет, а тектоника плит перенесет ее в верхнюю мантию Земли", - приводятся в пресс-релизе Орхусского университета слова первого автора статьи профессора Хамеда Санеи (Hamed Sanei).

Однако ученые обеспокоены количеством токсичного металла, найденного там. Предполагается, что это может быть индикатором общего состояния океанов.

Ученые рассчитывают, что данное исследование приведет к более подробному изучение геохимии глубоководных желобов.

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