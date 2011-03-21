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Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия – За правду"

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Ранее он состоял в партии "За правду" Захара Прилепина.

Актер Стивен Сигал официально стал членом партии "Справедливая Россия - За правду". Об этом было сообщено на заседании палаты депутатов.

Председатель справедливороссов Сергей Миронов лично вручил новому члену  партийный билет. Ранее актер состоял в партии "За правду", но после ее слияния с "СР" и "Патриотами России" документ пришлось обновить.

Сообщается, что Сигал будет заниматься вопросами экологии. Актер не намерен баллотироваться в Государственную Думу, так как имеет гражданство США. 

Напомним, гражданство РФ Стивен Сигал получил в ноябре 2016 года.

Ранее бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство.

Видео: YouTube / Движение Захара Прилепина

Теги: за правду, сергей миронов, справедливая россия, стивен сигал
Категории: Новости России, Лента новостей,

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