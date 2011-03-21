Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия – За правду"

Актер Стивен Сигал официально стал членом партии "Справедливая Россия - За правду". Об этом было сообщено на заседании палаты депутатов.
Председатель справедливороссов Сергей Миронов лично вручил новому члену партийный билет. Ранее актер состоял в партии "За правду", но после ее слияния с "СР" и "Патриотами России" документ пришлось обновить.
Сообщается, что Сигал будет заниматься вопросами экологии. Актер не намерен баллотироваться в Государственную Думу, так как имеет гражданство США.
Напомним, гражданство РФ Стивен Сигал получил в ноябре 2016 года.
Ранее бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство.
Видео: YouTube / Движение Захара Прилепина
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