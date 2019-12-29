Актер добровольно выплатил судебное взыскание.

Стивена Сигала оштрафовали на 314 000 долларов в США за рекламу криптовалюты. Об этом сообщили журналисты из Financial Times. Постановление вынесла комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Голливудский актер обвиняется в сокрытии финансовых гонораров за рекламную кампанию. Bitcoiin2Gen якобы предложила актеру за работу 250 тысяч долларов наличными и 750 тысяч в криптовалюте. В Facebook и Twitter фирма назвала Сигала своим "мировым послом". Однако ранее Стивен Сигал нигде не указывал, что его участие в анонсировании мероприятий оплачивается.

Знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации считают в США

В результате Сигал добровольно решил сотрудничать со следствием и выплатить взыскание.

Напомним, что у артиста также имеется российское гражданство.

Ранее Стивен Сигал посетил петербургский буддийский храм.