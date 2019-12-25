Бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Она хочет продолжить помогать сближать РФ и США, но в статусе россиянки.

Бывший советник президента США Рональда Рейгана 90-летняя Сюзанна Масси обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. С таким заявлениев она обратилась в эфире телеканала "НТВ".

Масси утверждает, что в период своей работы она уделила много времени для того, что сблизить США и СССР. Сейчас она желает продолжить это дело, но уже в статусе гражданина России.

Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня. Сюзанна Масси, экс-советник Рональда Рейгана

По словам Масси, она готова к тому, что ее, возможно, будут считать предателем.

Напомним, Сюзанна Масси была советницей Рейгана по отношениям с Советским Союзом с 1984 по 1988 год. Она написала о России несколько книг.

Ранее политолог назвал "козырь" США при встрече Путина и Байдена.

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