Объяснено отсутствие второй волны COVID-19 в Китае. Об этом в интервью для журналистов РБК заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Специалист уточнил, что именно из КНР началось распространение коронавируса. Однако сейчас в стране регистрируются только по несколько десятков инфицированных ежесуточно. В России уверены, что ситуация не связана с тем, что местные власти манипулируют статистическими данными.
Если бы были тысячи, то мы бы об этом знали
Анатолий Альтштейн, вирусолог
Эксперт связал незначительный рост инфицированных в Китае с высокой самодисциплиной и эффективностью карантинных мер. Он добавил, что Пекин смог задушить эпидемию в зародыше.
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Фото: Pixabay.com
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