Анатолий Альтштейн прокомментировал китайскую статистику по новым случаям заражения.

Объяснено отсутствие второй волны COVID-19 в Китае. Об этом в интервью для журналистов РБК заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Специалист уточнил, что именно из КНР началось распространение коронавируса. Однако сейчас в стране регистрируются только по несколько десятков инфицированных ежесуточно. В России уверены, что ситуация не связана с тем, что местные власти манипулируют статистическими данными.

Если бы были тысячи, то мы бы об этом знали Анатолий Альтштейн, вирусолог

Эксперт связал незначительный рост инфицированных в Китае с высокой самодисциплиной и эффективностью карантинных мер. Он добавил, что Пекин смог задушить эпидемию в зародыше.

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