Верховный суд региона выбрал меру пресечения для Федора Панова.

Обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии арестовали на два месяца. Об этом рассказали представители Следственного комитета со ссылкой на пресс-службу Верховного суда по региону. Чиновники напомнили, что мужчина подозревался в массовой гибели пяти человек. Трагедия произошла накануне в селе Джирим.

В отношении Федора Панова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. пресс-служба суда

Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии ранее убил двух женщин.

Фото: Telegram / LifeShot