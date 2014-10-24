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Обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии арестовали на два месяца
Сегодня, 11:50
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Обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии арестовали на два месяца

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Верховный суд региона выбрал меру пресечения для Федора Панова.

Обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии арестовали на два месяца. Об этом рассказали представители Следственного комитета со ссылкой на пресс-службу Верховного суда по региону. Чиновники напомнили, что мужчина подозревался в массовой гибели пяти человек. Трагедия произошла накануне в селе Джирим.

В отношении Федора Панова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

пресс-служба суда

Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии ранее убил двух женщин.

Фото: Telegram / LifeShot

Теги: массовое убийство, федор панов, хакасия
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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