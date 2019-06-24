СЛедователи подозревают ранее судимого за тяжкие преступления.

В Хакасии убили семью из пяти человек. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета РФ. Известно, что трагедия зафиксирована в населенном пункте Джирим Ширинского района. В настоящее время оперативники поймали подозреваемого. Им считается местный житель 1985-го года рождения. Мужчина ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц и малолетнего") пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что на месте убийства семьи правоохранительные органы обнаружили тела хозяйки дома, ее мужа, сына, малолетней внучки, а также брата супруга. На телах погибших зафиксированы колото-резаные раны.

СМИ: в России на свободу в течение двух лет могут выйти 11 осужденных на смертную казнь.

Фото: Следственный комитет России