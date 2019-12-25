СМИ: в России на свободу в течение двух лет могут выйти 11 осужденных на смертную казнь

Граждане России, которых приговорили к смертной казни до введения моратория на территории страны, могут выйти на свободу в ближайшие два года. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на данным Федеральной службы исполнения наказаний.
В ведомстве заявили, на данный момент в тюрьмах содержатся 11 осужденных, которые в недалеком будущем имеют шанс выйти за ворота исправительного учреждения.
Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений.
из сообщения ФСИН
Напомним, мораторий на смертную казнь был введен в России в 1997 году. После этого осужденным заменили приговор на срок лишения свободы до 25 лет. В настоящее время самым суровым наказанием в РФ является пожизненное тюремное заключение.
Ранее в Ростове-на-Дону арестовали бизнесмена, заявившего о вымогательстве от членов банды Цапков.
Фото: pexals.com
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