СМИ: в России на свободу в течение двух лет могут выйти 11 осужденных на смертную казнь

Почти все из них осуждены за убийство.

Граждане России, которых приговорили к смертной казни до введения моратория на территории страны, могут выйти на свободу в ближайшие два года. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на данным Федеральной службы исполнения наказаний.

В ведомстве заявили, на данный момент в тюрьмах содержатся 11 осужденных, которые в недалеком будущем имеют шанс выйти за ворота исправительного учреждения.

Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений. из сообщения ФСИН

Напомним, мораторий на смертную казнь был введен в России в 1997 году. После этого осужденным заменили приговор на срок лишения свободы до 25 лет. В настоящее время самым суровым наказанием в РФ является пожизненное тюремное заключение.

Ранее в Ростове-на-Дону арестовали бизнесмена, заявившего о вымогательстве от членов банды Цапков.

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