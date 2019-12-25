Подозреваемый в убийстве семьи в Хакасии ранее убил двух женщин

Это произошло 18 лет назад.

Мужчина, который подозревается в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим Ширинского района Хакасии убил двух женщин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу района Сергея Зайцева.

По его словам, этот случай произошел 18 лет назад.

Этот человек 18 лет назад уже зарезал семью одну - женщину и дочь. Только вышел и по новой. Сергей Зайцев, глава Ширинского района Хакасии

Напомним, в Хакасии в селе Джирим в одном из домов убили семью из пяти человек. Жертвами стали местная жительница, ее супруг, их 19-летний сын, восьмилетняя внучка, а также брат мужа. погибшие обнаружены с колото-резаными ранениями. В преступлении подозревается ранее судимые и недавно вышедший из тюрьмы мужчина 1985-го года рождения, он уже задержан правоохранителями. Предположительно убийство было совершено на почве ревности. Заведено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство двух и более лиц и малолетнего").

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