Преступление совершено из-за любви.

В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек в хакасском селе в селе Джирим. Фигурантом дела стал ранее судимый за тяжкие преступления мужчина 1985-го года рождения. Жертвами злоумышленника стали местная жительница 57 лет, ее супруг, 19-летний сын, восьмилетняя внучка, а также брат мужа. Все погибшие обнаружены с колото-резаными ранениями.

Мужчина был судим за совершение убийства и грабежа и недавно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан местными жителями и участковым и доставлен в дежурную часть. пресс-служба полиции по региону

В Telegram-канале LifeShot уточнили, что задержанный признался правоохранительным органам в том, что влюблен в дочь погибшей Светланы. Однако женщина приняла решение уехать из села, поэтому "Ромео" стал вести себя агрессивно и ножом порезал ее семью.





Фото Telegram/LifeShot