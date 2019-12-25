Следователи расширили обвинения, предъявленные 21-летнегому выходцу из соседнего государства.

СК выявил новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье за подготовку к теракту. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на представителя Следственного комитета по регион Ольгу Врадий. Чиновница пояснила, что приезжего поймали в начале июля. Он подозревается в причастности к запрещенной в России террористической организации ИГ.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина одного из соседних государств по факту его участия в международной террористической организации установлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Ольга Врадий, представитель СК по региону

Напомним, что в отношении мужчины ведется расследования по части 2 статьи 205.5 УК РФ, а теперь и по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 и статьи 205.3 УК РФ. Иностранец подозревается в подготовке теракта местах массового скопления людей.

В Подмосковье задержан приезжий по подозрению в подготовке теракта.

Фото: Следственный комитет России