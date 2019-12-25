Обвиняемого в убийстве матери петербуржца арестовали до 31 июля

Молодой человек нанес женщине не менее девяти ударов ножом в грудь и шею.

В Петербурге суд заключил под стражу 19-летнего Кирилла Пашкина, которого обвиняют в убийстве матери. Молодой человек пробудет в СИЗО до 31 июля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Трагедия разыгралась в квартире дома №51/1 на Богатырском проспекте. По версии следствия, не позднее 17 часов 1 июня парень умышленно нанес спящей матери не менее девяти ударов ножом в грудь и шею. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

После совершения убийства молодой человек решил скрыть следы преступления. Он смыл кровавые следы на полу в ванной, выкинул одеяло и полотенце, на которых были следы крови, а также нож, которым наносил удары.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

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Фото: Piter.TV