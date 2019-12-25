В Петербурге молодой человек зарезал спящую мать

На теле женщины обнаружили множественные колото-резаные ранения шеи и груди.

В ночь на 29 мая в Приморском районе Петербурга разыгралась настоящая кровавая драма. В квартире на Богатырском проспекте 19-летний житель Саратовской области зарезал свою 42-летнюю мать, пока та спала. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Информация об убийстве поступила в полицию 1 июня около четырех часов дня. Полицейские обнаружили на месте преступления труп женщины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Выяснилось, что молодой человек совершил убийство на фоне неприязненных отношений с матерью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали и заключили под стражу.

Ранее мы писали, что жительница Кирова предстанет перед судом за убийство сына, мешавшего ей отдыхать.

Фото: pixabay.com