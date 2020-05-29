Жительница Кирова предстанет перед судом за убийство сына, мешавшего ей отдыхать

Мальчику на тот момент было 2 года.

Женщина, обвиняемая в убийстве своего двухлетнего ребенка из-за того, что он мешал ей пить алкоголь с друзьями, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

В августе 2019 года в квартире дома на улице Дружбы города Кирова было найдено тело мальчика с ножевыми ранениями. Следствие установило, что к смерти причастна 30-летняя мать. По версии следователей, 14 августа мать с сыном пришла в гости к знакомым. Женщина стала пить алкоголь, а её сын стал проситься на улицу, пошел к входной двери. Обвиняемой не понравилось, что "сын мешает ей отдыхать", поэтому взяла нож и несколько раз ударила ребёнка в бок.

По результатам экспертизы женщину признали вменяемой, теперь ее ждет суд.

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Видео: Следком