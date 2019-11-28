В Петербурге раскрыли заказное убийство бизнесмена, совершенное 20 лет назад

Заказчика задержали в Грузии в 2019 году.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, который за деньги организовал нападение на своего партнера по бизнесу, чтобы не возвращать ему деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

Еще в 1999 года мужчина предложил знакомому принять участие в бизнес-проекте, тот согласился и передал ему 100 тысяч долларов. Когда обвиняемый узнал, что знакомый хочет прекратить с ним сотрудничество, он, не желая возвращать деньги, в марте 2000 года решил организовать на него нападение.

Злоумышленник обратился к своему знакомому (его уже осудили в 2009 года), чтобы тот за 10 тысяч долларов нанес его партнеру по бизнесу тяжкие телесные повреждения. На коммерсанта напали 17 июня 2000 года на улице Челиева. Бизнесмена несколько раз ударили по голове металлической трубой. Он скончался в больнице 31 июля 2000 года от полученных травм.

Заказчика удалось задержать в Грузии только в 2019 году. Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

В конце прошлого года по подозрению в заказном убийстве бизнесмена в Парголово задержали его сына.

Фото: Piter.TV