На Уточкина мужчина выстрелил в лицо сестре и зарезал племянника

Предполагаемой причиной конфликта стал раздел имущества.

Во вторник, 2 мая, в Приморском районе Петербурга произошло двойное убийство. На лестничной площадке дома №5 на улице Уточкина 61-летний мужчина поссорился со своей 56-летней сестрой и выстрелил ей в лицо из газового оружия. После он расправился с 34-летним сыном погибшей, который пытался защитить мать. Подозреваемый взял нож и зарезал своего племянника. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Предполагаемой причиной конфликта стал раздел имущества. В полицию обратились соседи, которые пожаловались на шум.

Пострадавшую женщину с прострелянным глазом забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ее пытались откачать в течение трех часов, однако петербурженка скончалась. Ее сын умер на месте преступления. У него диагностировали ножевое ранение шеи.

Газовый пистолет "Пионер бам18х51 мм Тула", из которого был произведен выстрел, зарегистрирован на подозреваемого. Ранее мужчина был неоднократно судим за угрозу убийством, кражу и разбой.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Самого мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 56-летней сожительницы.

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