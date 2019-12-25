  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 56-летней сожительницы
Сегодня, 9:12
141
Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 56-летней сожительницы

0 0

Петербуржец избил руками и ногами потерпевшую.

Полиция Петербурга задержала 51-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своей 56-летней сожительницы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что 27 мая около полудня мужчина и женщина выпивали. В какой-то момент сожители поссорились. Петербуржец избил женщину руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге молодой человек зарезал спящую мать.

Фото: pixabay.com

Теги: избиение, семейная ссора, сожители, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии